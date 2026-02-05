Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, afetzedelerle bir araya geldi.



Özdağ, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na ziyarette bulundu.



Kabirleri gezen Özdağ, dua etti.



Özdağ, daha sonra Defne ilçesindeki bir kafede düzenlenen programda afetzedelerle bir araya geldi.



Katılımcıların taleplerini not alan Özdağ, önerilerini paylaştı.

