        Hatay Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, afetzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:11
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, afetzedelerle bir araya geldi.

        Özdağ, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

        Kabirleri gezen Özdağ, dua etti.

        Özdağ, daha sonra Defne ilçesindeki bir kafede düzenlenen programda afetzedelerle bir araya geldi.

        Katılımcıların taleplerini not alan Özdağ, önerilerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

