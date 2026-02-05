Habertürk
        Hatay'da babasını baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Hatay'da babasını baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde babasını baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:39
        Hatay'da babasını baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde babasını baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, 3 Şubat'ta Gülcihan Mahallesi'nde S.Ö. ile babası Cafer Ö. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında S.Ö, baltayla babasına saldırarak ağır şekilde yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cafer Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayın ardından gözaltına alınan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

