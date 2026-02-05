Habertürk
Habertürk
        Hatayspor Başkanı Ethem Çakır'dan "mali durum" açıklaması:

        Hatayspor Başkanı Ethem Çakır'dan "mali durum" açıklaması:

        Atakaş Hatayspor Başkanı Ethem Çakır, kulübün aylık giderlerini 39 milyon liradan 7 milyona kadar düşürdüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:15
        Çakır, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, başkanlığa seçildiği günden bu yana takımın giderlerini azaltmaya çalıştığını söyledi.

        Hatayspor tesislerde çalışan personel sayısını 79'dan 38'e düşürdüklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "79 personelin bize aylık maliyeti 2,5 milyon lira civarındaydı. Yapılan çalışmalar neticesinde bu personel sayımız 79'dan 38'e düşmüştür. Bunun Hatayspor'a şu anki maliyeti aylık 1 milyon 241 bin liradır. Biz futbolcu, teknik ekip, personel ve tedarik zinciriyle beraber Hatayspor'un aylık maliyetlerini 39 milyon liradan 7 milyon civarına kadar düşürdük."

        Transfer yasağının kalkmasıyla takımın kadro açığını gidermeye çalıştıklarını belirten Çakır, yönetimin bütçesi ve teknik ekibin tercihleriyle 18 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydetti.

