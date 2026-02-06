Habertürk
Habertürk
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 06:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 06:52
        
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akarca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da ekiplerin söndürme çalışmalarına destek vermesinin ardından yangın, kontrol altına alındı.

