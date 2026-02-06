Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hatay'ın Defne İlçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:00
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
        

        Çekmece Mahallesi'ndeki 23 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Adalı, depremzedelere hediye dağıttı.

        Adalı, gazetecilere, takımlarının taraftar grubu "Çarşı"nın her yıl depremin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret ettiğini söyledi.

        Bu yıl gruba eşlik etmeye karar verdiğini belirten Adalı, "Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönüyoruz. Geçen yıldan beri çok büyük iyileşme ve güzelleşme var. Şehir, yavaş yavaş şehir olmaya başlamış. Allah inşallah böyle acı bir daha yaşatmaz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

