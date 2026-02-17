Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:SarısekiFuat Tosyalı

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Beyaz, Furkan Ulu

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 60 Yunus Azrak), Hakan Çinemre (Dk. 82 Danjuma), Baran Sarka (Dk. 76 Prince Ating), Deniz Aksoy (Dk. 60 Mustafa Sait Aydın), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin, Ersin Aydemir (Dk. 24 Ünal Durmuşhan), Osman, Yiğit Ali Buz, Melih Şen (Dk. 46 Seyit Gazanfer)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alperen Selvi (Dk. 56 Ali Yaşar), Bacuna, Bruno (Dk. 68 Kotia), Loshaj (Dk. 90 Özder Özcan), Mendes (Dk. 84 Tunahan Ergül), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Oğuz Güçtekin), Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 67 Ahmet Engin)

        Goller: Dk. 5 Bacuna, Dk. 13 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Baran Sarka, Dk. 41 Demir Sarıcalı, Dk. 75 Hakan Çinemre, Dk. 87 Osman, Dk. 90+3 Seyit Gazanfer (Atakaş Hatayspor) Dk. 44 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)




        HATAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Hatay'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı
        Dörtyol'da kasten öldürme hükümlüsü yakalandı
        Dörtyol'da kasten öldürme hükümlüsü yakalandı
        Hatay'da konteyner yangını büyümeden söndürüldü
        Hatay'da konteyner yangını büyümeden söndürüldü
        Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı (2)
        Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı (2)
        Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı
        Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı