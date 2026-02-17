Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

