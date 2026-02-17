Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!

        Benzer Haberler

        Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı
        Hatay'da yangın; turistik yerler geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı
        Rizeli muhtar Kırıkhan'da karşılaştığı manzarayla gözlerine inanamadı Arama...
        Rizeli muhtar Kırıkhan'da karşılaştığı manzarayla gözlerine inanamadı Arama...
        Marketlerden 1 milyon liralık kozmetik ürün hırsızlığına 2 tutuklama
        Marketlerden 1 milyon liralık kozmetik ürün hırsızlığına 2 tutuklama
        Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
        Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
        Otomobilin keçi sürüsüne çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin keçi sürüsüne çarptığı kaza kamerada
        Yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu y...
        Yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu y...