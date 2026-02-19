Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 06:33 Güncelleme: 19.02.2026 - 06:33
        Hatay'da heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü.

        Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.

        Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



