Hatay'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.



Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.



Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, F.M'ye 58 bin 217 lira ceza kesti.



Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

