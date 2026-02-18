Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:09 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:09
        Hatay'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi
        Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, F.M'ye 58 bin 217 lira ceza kesti.

        Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

