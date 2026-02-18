Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı

        Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Giriş: 18.02.2026 - 20:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:53
        Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı
        Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılındı.

        Anadolu'nun ilk camilerinden biri kabul edilen camide kılınan ilk teravih namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

        Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

        - Osmaniye

        Kahramanmaraş merkezli afette minaresi ve duvarında hasar oluşan ve restorasyonun ardından 15 Ocak'ta ibadete açılan Kadirli ilçesindeki Ala Camisi'nde teravih namazı kılındı.

        Tarihi 1800 yıl öncesine kadar dayanan camiye gelen çok sayıda vatandaş, kılınan namazın ardından dua etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

