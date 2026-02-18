Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri, "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis ceza olan M.K'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

