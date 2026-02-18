Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:25
        Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis ceza olan M.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

