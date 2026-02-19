Canlı
        Hatay'da kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        Hatay'da kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Giriş: 19.02.2026 - 20:10 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:10
        Hatay'da kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
        Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda durdurulan bir kamyonette narkotik köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, açtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

