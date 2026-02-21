Canlı
        Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti

        Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 05:50 Güncelleme: 21.02.2026 - 05:50
        İddiaya göre, cinayet zanlısı M.D, husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.

        Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

