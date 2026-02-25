Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 27 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 27 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladağı ilçesi Kulaç Mahallesi'nde dron destekli gerçekleştirdiği uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 27 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da kütüphane sayısı arttı
        Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da kütüphane sayısı arttı
        Kazada çarpışan motosiklet sürücülerinin savrulduğu anlar kamerada
        Kazada çarpışan motosiklet sürücülerinin savrulduğu anlar kamerada
        Hatay'da seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağının çarptığı yaya yarala...
        Hatay'da seyir halindeki pikabın açılan kasa kapağının çarptığı yaya yarala...
        Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar ka...
        Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar ka...
        Göçmenleri tıka basa taşırken yakayı ele veren insan kaçakçısı tutuklandı
        Göçmenleri tıka basa taşırken yakayı ele veren insan kaçakçısı tutuklandı
        Hatay'da kuvvetli sağanak yağış
        Hatay'da kuvvetli sağanak yağış