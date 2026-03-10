Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:59
        Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

        Şükrü Paşa Ortaokulu ve Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi, "41 Mısra 41 Yürek" temasıyla çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında, Kaymakam Onur Özaydın'dan kurum müdürlerine, öğrencilerden esnafa kadar 41 kişi İstiklal Marşı'nın bir dizesini okuyarak video klip hazırlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

