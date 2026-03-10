Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla klip hazırlandı. Şükrü Paşa Ortaokulu ve Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi, "41 Mısra 41 Yürek" temasıyla çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, Kaymakam Onur Özaydın'dan kurum müdürlerine, öğrencilerden esnafa kadar 41 kişi İstiklal Marşı'nın bir dizesini okuyarak video klip hazırlandı.

