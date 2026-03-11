Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:SarısekiFuat Tosyalı

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Kadir Akıllı

        Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Yılmaz Cin (Dk. 71 Mustafa Sait Aydın), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Ating), Seyit Gazanfer (Dk. 64 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 46 Ali Yıldız), Sinan Özen (Dk. 80 Cenk Doğan), Sharif Osman, Chaadaev, Yiğit Ali Buz, Melih Şen


        Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Murat Paluli, Bekir Turaç Böke, Emre Gökay (Dk. 80 Malle), Mert Çelik (Dk. 31 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Avramovski (Dk. 80 Badji), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 57 Kamil Fidan)


        Goller: Dk. 63 Bekir Turaç Böke, Dk. 86 Badji (Özbelsan Sivasspor), Dk. 77 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Melih Şen, Dk. 85 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)





        HATAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

