Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 AYA 527 plakalı otomobil ile 31 AZV 248 plakalı motosiklet Meydan Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

