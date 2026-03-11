Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 600 çocuk ve ailesi "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 600 öğrenci ve aileleri, ramazan etkinlikleri kapsamında "cami buluşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilciliği ve Türk Kızılay Antakya Şubesince, Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde düzenlenen etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı.

        Hep birlikte ilahilerin seslendirildiği etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, gazetecilere, çocukları anlamlı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

        Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da iftar desteğinde bulunan Türk Kızılay Antakya Şubesine ve hediyeleri çocuklara ulaştıran Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

