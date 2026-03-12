Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla klip hazırlandı. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler çalışma kapsamında İstiklal Marşı'nı okudu. Çalışma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan ile polislerin İstiklal Marşı'nın dizelerini okuduğu klip hazırlandı.

