        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:41
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Dörtyol Büro Amirliğince, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde uyuşturucu madde saklandığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, Dörtyol ilçesinde portakal bahçesinde ve Erzin ilçesindeki depoda yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 milyon 50 bin uyuşturucu hap ve 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Operasyonda N.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından N.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen O.G. ve M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

