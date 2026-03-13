Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar katılmazken taraf avukatlarının bazıları salonda hazır bulundu.

        Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporunun talep edildiğini hatırlatarak, raporun beklenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz sanıklar Erten E, Mehmet İhsan A. ve Mehmet Ö. ile firari Abdullah Aytaç K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

