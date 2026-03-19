        Hatay'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı

        Hatay'da tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 19.03.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Hatay'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı

        Hatay'da tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Daltonlar suç örgütü"nün adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri ve bir iş insanının okulunu kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 15 Ocak'ta tutuklandı.

        Zanlılara ait materyalde yapılan inceleme sonucu kimlikleri belirlenen diğer şüpheliler Y.N, A.A. ve D.V. de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ve D.V. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!
        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Fırtına direkleri devirdi, 2 araç zarar gördü
        Fırtına direkleri devirdi, 2 araç zarar gördü
        Hatay'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, stantlar yıkıldı
        Hatay'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, stantlar yıkıldı
        Atakaş ailesi iftar sofrasında buluştu
        Atakaş ailesi iftar sofrasında buluştu
        Hatay'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Reyhanlı'da konteyner alevlere teslim oldu
        Reyhanlı'da konteyner alevlere teslim oldu
        Kırıkhan'da ev yangını
        Kırıkhan'da ev yangını