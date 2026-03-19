Hatay'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı

Hatay'da tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Daltonlar suç örgütü"nün adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri ve bir iş insanının okulunu kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 15 Ocak'ta tutuklandı.



Zanlılara ait materyalde yapılan inceleme sonucu kimlikleri belirlenen diğer şüpheliler Y.N, A.A. ve D.V. de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ve D.V. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

