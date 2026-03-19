        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Siyasi argüman üretemeyenler, Silivri'nin vesayetinden kurtulamayanlar, AK Parti'ye söz söyleyemezler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Yayman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

        Güler'in, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'da vatandaşların gözyaşı ve acısına ortak olduğunu dile getiren Yayman, Bakan Güler'e teşekkür etti.

        Yayman, Hatay'ın birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, teşkilatı ve Cumhur İttifakı ile beraber Allah'ın izniyle Hatay, artık sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil tüm 86 milyonun şahsi meselesidir. Hatay, birdir, beraberdir, huzur ve birlik içerisindedir." diye konuştu.

        Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yayman, şöyle devam etti:

        "Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de katil İsrail'in yaptığı soykırım, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları, İran'ın komşu ülkelere saldırıları devam ederken, dünya ve bölgemiz olağanüstü bir dönemden geçerken, 86 milyonun ortak hissiyatı ve cümlesi şudur, 'iyi ki Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhurbaşkanı'mız var.' Türkiye bir huzur adası olarak, birlik ve beraberlik içerisindedir, iç cephesini bir ve beraber tutmaktadır. Allah'a çok şükür ki Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'yi güven ve huzur ikliminde tutmaktadır."

        Yayman, depremlerin ardından kendilerine "Bu enkazları kaldıramazlar" diyenlere karşı 455 bin hak sahibinin evlerini yapıp teslim ettiklerini anlattı.

        CHP'yi eleştiren Yayman, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "En son Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sataşmışlar. Bir gün önce de Adalet Bakanı'mıza yalan ve sahte belgeler üzerinden iftiralar attılar. Bunların yaptığı belli, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmaları kapatmak, unutturmak, kendi tabanlarını konsolide etmek için bir gün bir bakanımıza saldırıyorlar, öbür gün diğer bakanımıza saldırıyorlar, hızlarını alamayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hadsizce sataşmada bulunuyorlar. Sayın Özgür Özel, sana Hatay'dan sesleniyoruz. Deprem turisti Özgür Özel, sen kim, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kim? Haddini bil ve sen git kendi alanında dur. Siyasi argüman üretemeyenler, Silivri'nin vesayetinden kurtulamayanlar, AK Parti'ye söz söyleyemezler."

        Yayman, programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Bakan Güler: "Türkiye bu süreçte ateşkesin sağlanmasını, diplomasinin yenid...
        Bakan Güler: "Türkiye bu süreçte ateşkesin sağlanmasını, diplomasinin yenid...
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı:
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı:
        Bakan Güler: Karada, denizde, havada ve sınır hattında tüm tedbirleri almak...
        Bakan Güler: Karada, denizde, havada ve sınır hattında tüm tedbirleri almak...
        Kırıkhan'da ev yangını
        Kırıkhan'da ev yangını
        Bakan Güler Hatay'da
        Bakan Güler Hatay'da
        Hatay'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı
        Hatay'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı