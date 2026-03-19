        KKTC'de vefat eden askerin cenazesi Hatay'da toprağa verildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği akciğer enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki topçu er Umut Budak'ın cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi.

        Giriş: 19.03.2026 - 18:10 Güncelleme:
        KKTC'de vefat eden askerin cenazesi Hatay'da toprağa verildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği akciğer enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki topçu er Umut Budak'ın cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi.

        Budak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazı için Dörtyol ilçesindeki Karapür Mezarlığı'na götürüldü.


        Törene, Budak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül ve vatandaşlar da katıldı.


        İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın kıldırdığı namazın ardından Budak'ın naaşı toprağa verildi.


        Vatani görevini yaptığı KKTC'de geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle 11 Mart'ta hastaneye kaldırılan Budak, doktorların müdahalesine rağmen 17 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

