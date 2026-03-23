Hatay'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobile bırakılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışlalar Mahallesi'nde park halindeki otomobilden 100 bin lira çalındığı ihbarı üzerine araştırma yaptı.





Ekipler tarafından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı G.A. gözaltına alındı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 96 bin 400 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

