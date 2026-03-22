        Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Oyunun üstünlüğü maç boyunca bizdeydi. Fazla sıkmadan kazanmasını bildik. Tebrik ediyorum, iyi gidiyoruz." dedi.

        Giriş: 22.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Bakkal, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, elde ettikleri galibiyetle ligde önemli avantaj yakaladıklarını belirtti.

        Maçta erken dakikalarda buldukları golle oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını dile getiren Bakkal, "Oyunun üstünlüğü maç boyunca bizdeydi. Fazla sıkmadan kazanmasını bildik. Tebrik ediyorum, iyi gidiyoruz. Şimdi diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Bizim için önemli olan kazasız belasız devam etmek. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

        Bakkal, hiçbir maçı küçümsemediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "İyi bir yola girdik hep beraber. Taraftarı yine bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim için büyük güç. Hem oyun hem de skor anlamında iyi yakaladık devam ediyoruz. Şimdi 2-3 günlük dinlemeden sonra tekrar ikinci periyoda başlayacağız. İyi gidiyoruz ve iyi yoldayız, devam edeceğiz. İnşallah bu yolun sonunda 'şampiyonluk olsun' diyorum. İnancımız da tam."




        - Hatayspor cephesi

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün de rakibi galibiyetten dolayı kutladı.

        Takımın ve genç oyuncuların gelişimine odaklandıklarını vurgulayan İrtegün, şunları kaydetti:

        "Oyun olarak doğru yoldayız. Özellikle maçın belli bölümlerini gerçekten iyi oynuyoruz ama ne yazık ki genç oyuncuların olduğu yerde hata da olacak. Bireysel hatalar çok canımızı yaktı. Genç arkadaşlarımızın skor almasını inanın onlar için çok istiyorum. Bu iyi oyun, skorla taçlanırsa öz güven daha da yukarı çıkacak. Biz oyun ve genç oyuncuların gelişimi üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Hatayspor'un geleceğini kurtarma adına devam edeceğiz. Bizim yolumuz bu. O yüzden skorlardan bağımsız bakıyoruz kalan süreçlere."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

