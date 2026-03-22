Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:SarısekiFuat Tosyalı
Hakemler: Melih Aldemir, Arif Dilmeç, Harun Terin
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Yiğit Ali Buz, Seyit Gazanfer, Sharif Osman, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Dk. 46 Sinan Özen), Muhammed Gönülaçar (Dk. 14 Mustafa Said Aydın-Dk. 79 Ali Yıldız), Baran Sarka, Chaadaev, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 62 Ating), Yılmaz Cin (Dk. 62 Yunus Azrak)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Mehmet Yeşil (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Oğuzhan Matur, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Tarkan Serbest, Dia Saba (Dk. 57 Hasani), Moreno (Dk. 73 Emrah Başsan), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 57 Dimitrov), Diagne
Goller: Dk. 10 Diagne, Dk. 24 Moreno, Dk. 58 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 33 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Baran Sarka, Dk. 90+2 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)
