Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan huzurevi sakinlerine ziyaret
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
Giriş: 22.03.2026 - 14:27
Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Antakya Huzurevi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Masatlı, büyüklerin, hayat tecrübeleriyle yol gösterdiğini ve milletin en kıymetli hazinelerinden olduğunu belirtti.
Masatlı, daha sonra Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bayramlaştı.
