Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ile "alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan D.N, S.D. ve Y.G. ile "alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan A.E. yakalandı.



İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen A.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.



