Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Askeri yetkililer, 25 yaşındaki Açay'ın, Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan annesi Emine Açay'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

        Haberin ardından eve ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

        İkamete giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

        Babasını 2003'te kaybettiği ve bekar olduğu öğrenilen Açay'ın cenazesi, yarın Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

        Milli Savunma Bakanlığı, Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Beşiktaş’ın Asllani planı

        Benzer Haberler

        Hatay'da çocuklar için hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı
        Şehit olan askerin acı haberi ailesine ulaştı
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da huzurevi sakinleri Milli Mücadele kahramanlarını anmak için sahney...
        Otomobili kundaklayan şüpheli, alevlerin arasında kaldı
        Antakya Belediyesi Millet Lokantası sanayi şubesi hizmete açıldı