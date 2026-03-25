Hatay'da 50 yaşına giren down sendromlu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 50 yaşına giren down sendromlu birey için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçede yaşayan down sendromlu Gökhan Büyükkal'ın yaş günü için kutlama organize etti. Keklik'in katılımıyla bir iş yerinde düzenlenen etkinlikte, 50 yaşına giren Büyükkal'ın pastası kesildi. Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan Büyükkal, yakınlarıyla şarkı söyleyip eğlendi. Keklik, Büyükkal'ın özel gününde yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

