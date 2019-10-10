Hatayspor, Bayram Toysal'la ilk antrenmanına çıktı Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını başladı

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Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bayram Toysal yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

İlhan Palut ile yollarını ayıran bordobeyazlı ekipte Tuzlaspor'da Teknik Direktörlük yapan Bayram Toysal'la anlaşma sağlandı. Resmi imzayı atan genç teknik adam Hataysporlu futbolcularla ilk antrenmanına çıktı.

Bordobeyazlı ekip ligin 8. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular core, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.

HATAY 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

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