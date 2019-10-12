Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı Oğuzhan Koç Milli formayla konser verdi

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Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Hatay’da konser verdi. Sevilen sanatçı konsere milli formayla çıkarak Mehmetçiğe ve Milli Takıma destekte bulundu.



Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Palladium Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Oğuzhan Koç, sevenleriyle buluştu. Şarkılarını hayranlarına seslendiren Oğuzhan Koç, konsere Türkiye Milli Takımının formasıyla çıktı. Ünlü sanatçı, Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiğe ve dün Arnavutluk Milli Takımı ile çıktığı mücadeleyi 10 kazanan Türkiye Milli Takımına giydiği formayla destek verdi. Oğuzhan Koç, konserde hayranlarına birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

HATAY 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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