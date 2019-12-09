İskenderun Özel Gelişim Hastanesi "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı

İskenderun Gelişim Hastanesi, Hatay’da "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alan ilk hastane oldu.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli kriterleri sağlayan İskenderun Gelişim Hastanesi, uluslararası platformda da sağlık hizmetlerine devam edecek.

İskenderun Gelişim Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İskenderun Gelişim Hastanesi olarak tecrübeli, akademisyen ve deneyimli hekim kadromuzla ve ileri teknoloji altyapımızla, artık uluslararası hastaları da kabul etmeye hazırız. Hatay’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sağlık turizmiyle birlikte ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlanacağının kanaatindeyiz. İskenderun Gelişim Hastanesi olarak, bu yetki belgesini almaktan ötürü büyük mutluluk ve gurur duymaktayız” dedi.

HATAY 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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