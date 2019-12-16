CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu

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CHP Erzin İlçe Başkanlığına Yalçın Elmasoğlu seçildi.

3 adayın girdiği seçimde 46 oy alan Yalçın Elmasoğlu CHP Erzin İlçe Başkanlığına seçilirken, rakipleri Dilek Mert 24, Bülent Avcı ise 19 oy aldı, 1 oy geçersiz ise sayıldı.

CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Dilek Atmaca, Mehmet Bölükbaşı, İdris Çınkır, Elif Gül, Kazım Güven, Behiye Kargaoğlu, Osman Savaş Özaslan, Erhan Özden, Cavit Özsoy, Neclet Yıldırım, Tayfun Yıldız ve Halime Vural."

HATAY 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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