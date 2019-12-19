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Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 101. yılı kutlandı

İHA

Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 101. yılı kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde atılışının 101. yılı törenle kutlandı.
Kutlamalar İlk Kurşun Anıtı alanında yapıldı. Protokol tarafından şükran çelenginin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.
Garnizon komutanlığında görevli bir subay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.
Anıt Şeref Defterini imzalayan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "Kurtuluş Savaşımızı başlatan Milli Mücadelemizin ilk çoban ateşinin yakılışının işgal güçlerine karşı ilk kurşunun sıkılışının 101. yılını kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz.
Kara Mehmet Çavuşlara, Kara Hasan Paşalara, Hasan Tahsin’lere, Sütçü İmam’lara, Nene Hatun’lara, Fadime Çavuşlara ve tüm Türk halkına önderlik ederek Milli Mücadeleyi başlatan ve bize bugünkü haklı gururu ve sevinci yaşatan Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Kuvayi Milliye neferlerini sevgi saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Kahraman ecdadımız cennet mekanlarınız da rahat uyuyunuz. Başta, Dörtyol halkı olmak üzere tüm Türk Milleti, bizlere emanet ettiğiniz bu aziz vatanı kanı canı pahasına ilelebet koruyacaktır. Türk Milleti ve Türk vatanı sonsuza dek var olacaktır. Bizler bu uğurda her türlü mücadeleyi vereceğimize halkımız adına söz veriyoruz” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gönderilen tebrik ve kutlama mesajları da okundu.
Günün anlam ve önemini belirten şiir okundu. Törene katılan muharip Mehmetçikler ve gaziler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından, kutlamalar Milli Mücadele kahramanları ve şehitlerin kabirlerinin ziyaretleri ile devam etti.
Törene, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Hatay Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü, İskenderun, Erzin, Kumlu belediye başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

HATAY

19 Aralık 2019 Perşembe

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