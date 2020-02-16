Pansiyonda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde pansiyonda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesine bağlı Çevlik Plajında bulunan 3 katlı pansiyonda, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

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