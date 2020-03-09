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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere 23 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR'lık yardım konvoyu BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR´lar kente hareket etti. Konvoyda bulunan insani yardım malzemeleri bölgedeki sivillere dağıtılacak.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-09 14:12:29



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