Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alan ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İzmir’de bulunan bir otelde kampa giren Hatayspor takımında, Dame Diop ve Yasin Güreler sakatlıkları nedeniyle Altay mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

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