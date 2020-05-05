Kilisede bu yıl Hıdırellez kutlanamadı

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, her yıl Aziz Corch Kilisesi'nde kutlanan Hıdırellez, kilisenin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması nedeniyle bu yıl kutlanamadı.<br>Her yıl Hıdırellez´de Hıristiyan ve Müslümanları buluşturan İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını açamadı. Geçen yıl yoğun kalabalığın akınına uğrayan kilise, bu yıl boş kaldı. Kilisede, "Covid-19 salgını dolayısıyla T.C. İskenderun Kaymakamlığı'nın almış olduğu tedbirler sebebiyle kilisemiz ziyaretlere kapalıdır" yazısı yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-05 17:05:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.