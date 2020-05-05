Kilisede bu yıl Hıdırellez kutlanamadı

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, her yıl Aziz Corch Kilisesi'nde kutlanan Hıdırellez, kilisenin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması nedeniyle bu yıl kutlanamadı.<br>Her yıl Hıdırellez´de Hıristiyan ve Müslümanları buluşturan İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını açamadı. Geçen yıl yoğun kalabalığın akınına uğrayan kilise, bu yıl boş kaldı. Kilisede, "Covid-19 salgını dolayısıyla T.C. İskenderun Kaymakamlığı'nın almış olduğu tedbirler sebebiyle kilisemiz ziyaretlere kapalıdır" yazısı yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-05 17:05:33<br>
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