Hatay'da yağmur su baskınlarına neden oldu

<br>Ali Arslan SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)HATAY Samandağ ilçesi Çevlik beldesinde, yağan yağmur bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Bir vatandaşın, koyunu ile güvercinleri sel sularına kapılarak, kayboldu.<br>İlçeye bağlı tatil beldesi Çevlik'te, dün gece etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.<br>Yağmur nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar, dağdan gelen sel suları ile korkuya kapıldı. Mustafa Erol isimli vatandaşın, koyunu ile güvercinleri sel sularına kapılarak, kayboldu.<br>Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN<br>2020-05-24 16:24:27<br>

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