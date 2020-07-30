Amanoslar'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ve birkaç noktada çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2020-07-30 19:14:07



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