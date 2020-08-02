Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, SamandağAntakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 SG 617 plakalı hafif ticari araç ile 31 HP 344 plakalı çekici kaza yaptı.

Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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