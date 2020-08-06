Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl geleneksel olarak kutlanan Gadir-i Hum Bayramı'nda Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesi sabahın erken saatlerinde ziyaretçilerle doldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak türbeye giren vatandaşlar, burada tütsü yakıp dua etti. Getirdikleri kurbanlıkları kesen vatandaşlar büyük kazanlarda 'hırsi' adı verilen et ve buğday karışımından oluşan bayram yemeği yaptı. Yemekler başta dar gelirliler olmak üzere bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi. Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hz. Hızır Türbesi´ni ziyaret eden vatandaşlara şeker, kolonya ve karanfil dağıtıldı. Kentteki birçok esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için bir günlüğüne kepenk kapattı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2020-08-06 14:27:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.