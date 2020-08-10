Arı kovanı yüklü kamyon ineğe çarptı



Kasım NARCI/HASSA(Hatay), (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde arı kovanı taşıyan kamyon, karayoluna çıkan ineğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, inek ile 10 kovan içindeki arı telef oldu.

Kaza, sabah saat 06.00'da Hassa-Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Kayseri'den Hatay'ın Kırıkhan ilçesine seyir halinde olan ve 150 arı kovanını taşıyan 01 ACV 356 plakalı kamyon sürücüsü Ali Yıldırım, Tiyek Mahallesi'nin mevkisinde kırsal alandan karayoluna çıkan bir ineğe çarptı. Kazada Ali Yıldırım ile beraberindeki Ali Karakülah yaralanırken, kamyonun çarptığı inek de telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma yolu bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı. Kazanın etkisiyle kovandan çıkan arılar, bölgedeki arıcılar tarafından yakalanırken, yaklaşık 10 kovan arının telef olduğu öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri, yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2020-08-10 14:07:49



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