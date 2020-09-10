Hatay’da binlerce balık telef oldu Bir fabrikanın dere yatağına dökülen atıkları binlerce balığın ölümüne neden oldu

Hatay’da bir tekstil fabrikasının atıkları binlerce balığın ölümüne sebep oldu.

İddiaya göre, HatayAntakya yolu üzerinde bulunan özel bir tekstil fabrikasının atıkları kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde dere yatağına akıtıldı. Atık çevreye kötü kokular yayarken binlerce balığın da ölümüne sebep oldu. Ölen balıklar Hatay kent merkezinden geçen Asi Nehri üzerinde de görüldü.

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