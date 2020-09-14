Samandağ'da PTT şubesi karantinaya alındı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesi, bir personelin Covid -19 testinin pozitif çıkması üzerine kapatılarak kantinaya alındı.
İlçe merkezindeki PTT şubesinde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Şube kapatılırken, diğer çalışanlar evlerinde karantinaya alındı. Şubenin boşaltılmasıyla Samandağ Belediyesi ekipleri iş yerinin içinde ve araçlarda dezenfekte çalışmaları yaptı. PTT şubesinin ne kadar süreyle kapalı kalacağı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2020-09-14 18:12:08
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