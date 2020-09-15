Hatay’da kaçak içki operasyonu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis bir depoya yaptığı baskında kaçak içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda İsmet İnönü Mahallesinde bulunan bir depoda arama yaptı. Aramada 145 kilogram boğma rakı, 15 kilogram viski ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.G hakkında yasal işlem yapıldı

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