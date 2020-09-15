Muhammed bebek ameliyat edildi İdlib'de bağırsak felci hastalığına yakalanan 1.5 yaşındaki Muhammed bebek ameliyatın ardından sağlığına kavuşmaya başladı

İç savaşın sürdüğü Suriye’nin İdlib kentinde bağırsak felci hastalığına yakalanan Muhammed bebek, ameliyat edildi.

Suriye’nin İdlib kenti Harbenuş bölgesinde ailesiyle birlikte sığınmacı kampında yaşayan ve bağırsak felci hastalığına yakalanan 1.5 yaşındaki Muhammed Zaim, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ameliyat ettirildi. Minik bebeğin sağlığına kavuşmaya başladığını dile getiren İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, Muhammed bebeğe yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhammed bebeğin ameliyatının Suriye’de yapıldığın anlatan Tlass, "Bağırsak felci hastalığının tedavisinin Suriye’de mümkün olması nedeniyle Muhammed bebeği ivedi bir şekilde hastaneye sevk ettik. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra belli bir süre vücudunun ameliyata uygun hale gelmesini bekledik. Daha sonra Suriye içerisinde steril ortamlarda ameliyatı yapıldı" dedi.

Muhammed bebeğin ameliyat sonrası sağlık durumunu da takip ettiklerini doktor Tlass, "Ameliyat sonrası Muhammed bebeğin durumunu yakından takip ediyoruz. Vücudu her geçen gün daha da toparlanıyor. Ümidimiz bir an evvel tam anlamıyla iyileşerek sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.