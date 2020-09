(Özel haber) Süper Lig'in tek kadın amigosu, yeniden tribünlere kavuşmak istiyor Hatayspor'un amigosu Songül Taşdelen, maçların yeniden taraftara açılmasını bekliyor Taşdelen: "Süper Lig'e çıktık ama pandemi yüzünden Süper Ligi tadamıyoruz"

Süper Lig'in tek kadın amigosu olarak bilinen Songül Taşdelen, pandeminin son bulmasını bekleyerek yeniden tribünlere kavuşmak istiyor. Hatayspor aşığı olan Taşdelen, neredeyse tüm idmanlara katılarak takımını yalnız bırakmıyor.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte, ligin tek kadın amigosu olarak bilinen ve 16 yaşından bu yana Hatayspor'u tribünlerde destekleyen Songül Taşdelen, pandeminin son bulmasını bekleyerek yeniden tribünlere kavuşmak istiyor. Takımın ilk defa Süper Lig'e çıkmasına rağmen pandemi yüzünden Süper Lig'i tadamadıklarını söyleyen Songül Taşdemir, Hatayspor'u bir anne, bir baba, bir eş gibi sevdiğini ifade etti. Takımın sezon başında yaptığı ilk idmanda gözyaşlarını tutamadığını ve Hatayspor'u tribünde izlemeyi çok özlediğini belirten Amigo Songül, "Ben Hatayspor'dan çok şey değil ortalarda oynamasını bekliyorum. Ama takımımız çok başarılı ve 53 yıl sonra gelen şampiyonluk var. Uzun zamandan bu yana Hatayspor'u bekliyorum. Hatayspor'u özlemiştim. Geçen hafta ilk idmanda gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü Hatayspor benim için çok değerli bir anne, bir baba, bir eş gibi. İsterdim ki taraftarımızda Hataysporla birleşsin. Süper Lig'e çıktık ama pandemi yüzünden Süper Ligi tadamıyoruz, tatmak istiyoruz tadamıyoruz. İnşallah 6 ay sonra taraftarlar takımıyla birleşik ve barışık bir şekilde geliriz takımımızı destekleriz. Ayrıca dışarıdan gelen taraftarlarda bizim kardeş kulübümüz gibi olsunlar, Hatay medeniyetler şehridir biz misafirperverliğimizi gösterelim. Tribünde küfür istemiyoruz. Hatayspor'a yakışır şekilde bir ve beraber olalım, hep birlikte takımımızı destekleyelim. Gelen takımlara da saygı ve sevgi çerçevesinde çok güzel imaj bırakmamız lazım" dedi.

Hatayspor için eşinden ayrıldığını ve durumu insanların yanlış anladığını ifade eden Taşdelen, tüm kadınları statta maç izlemeye davet etti. Meşgaleli olsa da futbolun çok zevkli olduğuna değinen Songül Taşdelen, "16 yaşında tribüne geldim ve burada başladı Hatayspor aşkı ve bu sevgi benim için vazgeçilmez oldu. Eşimden ayrıldım Hatayspor sevdası benim için daha ağır bastı. Bazı insanlar beni yanlış anlıyor, o an ayrılmam gerekiyordu ve ayrıldık. O an ki aklım ona hükmetti. Hatayspor daha ağır bastı. Hatayspor'u çok seviyorum. Hataylıları da çok seviyorum ama Hatayspor'u daha çok seviyorum. Süper Lig'de tek amigo olmak iyi bir şey ama tüm bayanları stada davet ediyorum. Çok zevkli ama meşgaleli bir iş, her kadın kaldıramaz ama ben kaldırdım. Tribüne gelmeyi tüm kadınlara tavsiye ediyorum" diye konuştu.



"İnanıyorum Hatayspor, Fenerbahçe'den 3 puan alacak"

Hatayspor'un yarın akşam İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçına da değinen Songül Taşdelen, bordobeyazlıların Fenerbahçe'den 3 puan alacağına inandığını söyledi. Hatayspor'un ligi ilk 7'de bitirebileceğine inandığını ifade eden Taşdelen, "Ben bir Hataylı olarak inanıyorum ki Hataysporumuz çok iyi yerlere gelecek. Başakşehir maçından aldığımız 3 puan inşallah Fenerbahçe maçında da gelir. Takımımızdan bu maçta da galibiyet bekliyorum. Ben Hatayspor'un ilk 7'ye gireceğine inanıyorum. Ben takımıma güveniyor ve seviyorum. Onun için belki bu gözle bakıyorum ama Hataysporum inşallah en iyi yerlere gelir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.